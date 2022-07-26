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50 минут назад

Климатолог спрогнозировал 40-градусную жару в Москве в будущие летние периоды

Москва24

Есть вероятность, что в будущем в летние периоды воздух в Москве будет прогреваться до 40 градусов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на эксперта Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолога Михаила Юлкина.

Климатолог спрогнозировал рекордные температуры в Москве в ближайшие 7–10 лет
Фото: Денис Гришкин / АГН МоскваДенис Гришкин / АГН Москва

По его словам, климат меняется из-за антропогенного воздействия. Юлкин подчеркнул, что в результате вмешательства человека многие территории на земле могут стать непригодными для жизни из-за выбросов парникового газа.

"В Москве могут быть рекордные температуры. Еще есть оценки, которые говорят, что в ближайшие 7–10 лет мы превысим рубеж повышения температуры в 1,5 градуса. В Москве в летний период это будет означать температуры в 40 градусов", – сказал синоптик.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на протяжении всей недели с 25 июля в столице будет жаркая погода. По его словам, во вторник, 26 июля, воздух в городе прогреется до 27–29 градусов. При этом прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, уточнил синоптик.

В Роспотребнадзоре рекомендовали в жару пить больше воды, надевать одежду из плотных тканей и избегать длительного нахождения в жарких помещениях. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура напитков составляет 10–15 градусов.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/26072022/485144?utm_source=CopyBuf

Общество,Анатолий Цыганков,Михаил Юлкин,ЮНЕСКО,Росгидромет,Роспотребнадзор,
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