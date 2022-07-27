Отец Алисы Тепляковой пригрозил судом ректору "Синергии"

Судом ректору московского вуза «Синергия» Артему Васильеву пригрозил Евгений Тепляков — отец десятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и восьмилетнего Хеймдалля Теплякова. Заявление он опубликовал в личном блоге после того, как его детям было отказано в поступлении в «Синергию» из-за возраста.

«Ни у "Синергии", ни у какого-либо другого вуза нет и не может быть возрастных ограничений на прием. В уставе "Синергии" их нет, мы проводили видеосъемку устава. В правилах приема их тоже нет», — заявил Тепляков.

С точки зрения закона, продолжил он, подобных ограничений быть там не может, так же как и любых дополнительных тестирований, не прописанных в том или ином ФЗ или приказе министерства. «Вуз не может принимать свои правила и свои стандарты обучения, в число исключений входят лишь вузы с особым статусом — МГУ и СПбГУ, у которых есть право и на свой учебный план, и на свои ДВИ», — написал Тепляков.