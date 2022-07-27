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20 минут назад

Отец Алисы Тепляковой пригрозил судом ректору московского вуза

Мослентаиещё 1

Судом ректору московского вуза «Синергия» Артему Васильеву пригрозил Евгений Тепляков — отец десятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и восьмилетнего Хеймдалля Теплякова. Заявление он опубликовал в личном блоге после того, как его детям было отказано в поступлении в «Синергию» из-за возраста.

Отец Алисы Тепляковой пригрозил судом ректору "Синергии"
Фото: кадр из youtubeкадр из youtube

«Ни у "Синергии", ни у какого-либо другого вуза нет и не может быть возрастных ограничений на прием. В уставе "Синергии" их нет, мы проводили видеосъемку устава. В правилах приема их тоже нет», — заявил Тепляков.

С точки зрения закона, продолжил он, подобных ограничений быть там не может, так же как и любых дополнительных тестирований, не прописанных в том или ином ФЗ или приказе министерства. «Вуз не может принимать свои правила и свои стандарты обучения, в число исключений входят лишь вузы с особым статусом — МГУ и СПбГУ, у которых есть право и на свой учебный план, и на свои ДВИ», — написал Тепляков.

Испытания творческой направленности, испытания профильной направленности, медосмотр при поступлении и список направлений подготовки, для которых он требуется, регламентированы законом, заявил глава известной столичной семьи.

«Никаких законных оснований не брать лично нас нет и быть не может. Так что поспокойнее, не нужно дергать "левых" людей с просьбой рассказать свою версию событий, к которым они отношения не имеют», — написал Тепляков.

Он заявил, что Васильев ответит за содеянное в суде, где его принудят заключить все нужные договоры.

Ранее сообщалось, что Тепляков подал документы дочери еще в один вуз. В связи с этим руководство «Синергии» призвало Минобрнауки рассмотреть возможность изменить законодательство, установив возрастной ценз для абитуриентов.

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