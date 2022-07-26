Россия может упросить визовый режим с 18 странами

Россия ведет переговоры об упрощении визового режима с властями ряда стран, в том числе с Китаем и Малайзией. Об этом заявил ТАСС директор консульского департамента МИД Иван Волынкин.

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«МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами - в настоящее время таковых порядка 18 стран», - пояснил он.

По словам дипломата, в число государств, с которыми проводятся такие переговоры, входят ряд стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Малайзия, Китай и Гонконг.

При этом проект двустороннего соглашения с Малайзией уже находится в стадии согласования. А с китайской и гонконгской сторонами ведутся переговоры о безвизовых групповых туристических поездках и увеличении срока безвизового нахождения российских граждан на их территории, пояснил дипломат.

Ранее Украина ввела визовый режим с Россией. Президент страны Владимир Зеленский поддержал соответствующую петицию и заявил о необходимости усилить контроль на границе в условиях боевых действий.