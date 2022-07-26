В МИД допустили прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

В МИД РФ не исключают, что страны Евросоюза перестанут выдавать россиянам шенгенские визы. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава консульского департамента ведомства Иван Волынкин.

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По мнению дипломата, «в случае радикальной деградации консульских связей» нельзя исключать даже кажущиеся невероятными сценарии.

«Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами», — добавил Волынкин.