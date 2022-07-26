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14 минут назад

В МИД допустили прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

Елена Прошина

В МИД РФ не исключают, что страны Евросоюза перестанут выдавать россиянам шенгенские визы. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава консульского департамента ведомства Иван Волынкин.

В МИД допустили прекращение выдачи шенгенских виз россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению дипломата, «в случае радикальной деградации консульских связей» нельзя исключать даже кажущиеся невероятными сценарии.

«Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами», — добавил Волынкин.

Напомним, что ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал прекратить оформление россиянам шенгенских виз. С таким же заявлением выступил и глава МВД Чехии Вит Ракушан — он отметил, что такой позиции придерживается правительство страны.

Общество,Матеуш Моравецкий,Иван Волынкин,МИД России,ЕС,
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