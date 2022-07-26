В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
52 минуты назад

Названа стоимость минимального набора первоклассника

Мослента

Стоимость минимального набора первоклассника названа пресс-службой компании «Ашан», сообщает «Газета.Ru».

Названа стоимость минимального набора первоклассника
Фото: ТАССТАСС

По данным торговой сети, собрать первоклассника в школу в этом году обойдется россиянам в 2134,77 рублей. В эту сумму входят 26 предметов: рюкзак, тетради, ручки, карандаши, дневник, альбомы, краски и некоторые другие предметы. Самой дорогой позицией стал ранец (от 999,99 рублей), а наиболее дешевым товаром — точилка.

Ранее стало известно о том, что в российских школах до конца года введут программы патриотического воспитания. Для реализации проекта уже подготовлена нормативно-правовая база, внедряется институт советников и формируется должность директора по воспитанию для помощи педагогам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Общество,Татьяна Голикова,Ашан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители