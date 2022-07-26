Названа стоимость минимального набора первоклассника

По данным торговой сети, собрать первоклассника в школу в этом году обойдется россиянам в 2134,77 рублей. В эту сумму входят 26 предметов: рюкзак, тетради, ручки, карандаши, дневник, альбомы, краски и некоторые другие предметы. Самой дорогой позицией стал ранец (от 999,99 рублей), а наиболее дешевым товаром — точилка.