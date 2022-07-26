Россияне перечислили любимые способы снятия стресса

Любимые способы снятия стресса перечислили россияне в опросе ВЦИОМ. В исследовании приняло участие 1,6 тысяч респондентов старше 18 лет.

Мужчины сообщили, что при стрессе общаются с близкими (24 процента), занимаются спортом (22), курят (17), смотрят в телевизор (15) и проводят время в соцсетях (13). Женщины чаще сообщали, что разговаривают с близкими (31 процент) и реже — что занимаются спортом (17). Кроме того, представительницы прекрасного пола борются со стрессом при помощи просмотра телевизора (18 процентов), сериалов (16) и сидения в гаджетах (14).

Выяснилось, что представители разных возрастных групп используют разные практики расслабления. Респонденты от 18 до 24 предпочитают сидеть в гаджетах (40 процентов), проводить время с близкими (38), заниматься спортом (32), смотреть сериалы (30) и проводить время в соцсетях (28). Опрошенные от 25 до 44 лет чаще занимаются спортом, общаются с друзьями и реже сидят в телефоне. Люди до 35 лет не упоминали курение в качестве способа снять стресс.

После 45 лет на первое место выходит общение — с помощью него расслабляются 23 процента опрошенных. В топ-3 входят просмотр телевизора, не упоминаемый в других возрастных группах, и занятия спортом (по 16 процентов соответственно). У россиян старше 60 лет просмотр телевизора становится основным способом отдыха (31 процент), на втором и третьем местах — общение с близкими (25) и просмотр сериалов (13).