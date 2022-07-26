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36 минут назад

Умерла журналистка и писательница Татьяна Москвина

Газета.Ru

Журналистка и писательница Татьяна Москвина скончалась в больнице Санкт-Петербурга после операции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее мужа Сергея Шолохова.

Умерла журналистка и писательница Татьяна Москвина
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Сегодня в больнице св. Георгия умерла после операции моя жена Татьяна Владимировна Москвина", — написал он.

Татьяна Москвина - российская писательница, театральный и кинокритик, публицистка, актриса, одна из создателей объединения журналистов "Петербургская линия".

Главный редактор журнала "Время культуры. Петербург". Была ведущей телепрограмм: "Артэкспресс", "Спешите видеть" (РТР-Петербург, 2000—2003), "А смысл?" (СТО, Санкт-Петербург, 2004—2005). Ведущая радиопрограмм: "Русские сказки", "Главный вопрос", "Особое мнение" ("Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге, 2000—2004). С 1999 по 2011 годы вела свою колонку в ежемесячном журнале "Pulse". C 2006 года — заведующая отделом культуры газеты "Аргументы недели". С 2008 — обозреватель "Радио России — Культура") — программа "Москвинские новости".

Общество,Сергей Шолохов,Татьяна Москвина,
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