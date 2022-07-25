Стало известно, какая часть россиян испытала стресс в 2022 году

Согласно опросу ВЦИОМ, больше половины жителей России пережили стресс в 2022 году. Об этом рассказывает издание «Лента.ру».

Согласно полученным данным, за последние полгода стресс пережили 57 процентов опрошенных. При этом молодые люди нервничают чаще. Как оказалось, на стресс пожаловались всего 42 процента представителей старшего поколения против 79 процентов среди молодежи.

Также социологи выяснили, что больше всего переживают люди с шатким материальным положением. Самыми же спокойными, если верить исследованию, оказались россияне старше 60 лет, жители сел и небольших городов с населением до 100 тысяч человек, а ещё те, кто предпочитает узнавать информацию из телевизора. При этом за помощью психологов обратились только 7 процентов опрошенных, и чаще всего это россияне до 24 лет.

В качестве основных причин для стресса россияне назвали работу, события на Украине и нестабильное финансовое положение. Опрошенные старше 60 лет также назвали в качестве причины для волнений ухудшение здоровья.