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1 час назад

Мурашко: смертность в России от онкологии снизилась на 4,5%

ТК «Звезда»иещё 1

Смертность от онкологических заболеваний в России за последние три года снизилась на 4,5 процента. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с правительством РФ.

Мурашко: смертность в России от онкологии снизилась на 4,5%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мурашко напомнил, что по поручению главы государства с 2019 года реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

«Подводя сегодня предварительные итоги того, что удалось достичь: первое, конечно, это снижение показателей смертности населения от новообразований на 4,5 процента за последние три года. Это очень хороший результат для таких тяжелых заболеваний», - сказал он.

Мурашко также отметил, что в России ежегодно отмечают порядка 600 тысяч новых случаев заболевания. Порядка четырех миллионов человек стоит на диспансерном учете, добавил министр.

Общество,Михаил Мурашко,Владимир Путин,Правительство РФ,
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