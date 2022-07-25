В медучреждения России вернется масочный режим

Медицинские учреждения России снова введут у себя масочный режим. Мера позволит подготовиться больницам и поликлиникам к новой волне коронавируса, которая ожидается осенью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что помимо масочного режима в медучреждениях также снова станет обязательным для врачей ношение перчаток, респираторов и защитных щитков. На входах в больницы и поликлиники вновь начнут измерять температуру тела, а потоки соматических больных и людей с подозрением на инфекционные заболевания — разделять.
По данным Baza, решение о возвращении антиковидных мер приняли 14 июля на заседании оперштаба Минздрава под председательством министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Напомним, что подобные ограничения ранее ввели в Волгоградской области. Также объявления об использовании масок стали замечать жители Кузбасса. Кроме того власти Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Калужской области уже выпускали рекомендации о ношении защитных средств в общественных местах.