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44 минуты назад

Отец Тепляковой подал документы на нее и ее брата в "Синергию"

Елена Прошина

Отец Алисы и Хеймдалля Тепляковых подал документы детей в университет «Синергия», но руководство вуза не планирует обучать несовершеннолетних студентов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отец Тепляковой подал документы на нее и ее брата в "Синергию"
Фото: YoutubeYoutube

На сегодняшний день Алисе исполнилось девять лет, а её брату – восемь. В вузе отметили, что, согласно планам родителей, Алиса должна будет изучать пять образовательных программ, а Хеймдалль четыре. Отец детей считает, что Алиса и Хеймдалль будут изучать все образовательные программы одновременно.

В пресс-службе вуза заявили, что в связи с этим ректор «Синергии» предложил ввести для абитуриентов минимальный возрастной порог.

«В Университете "Синергия" есть ограничения для поступающих. Согласно правилам приема в университет по программам высшего образования, утвержденным исполнительным директором университета, поступить в университет может абитуриент, достигший 14 лет и сдавший единый государственный экзамен на баллы, которые утверждены правилами приема», – сообщает представитель вуза.

Кроме того, в пресс-службе «Синергии» отметили, что Тепляковым планируют отказать в поступлении ещё и из-за невозможности студентов до 14-лет проходить стажировку.

Напомним, что это не первый конфликт семьи Тепляковых с «Синергией». Ранее родители Алисы и Хеймдалля уже подавали на университет три различных иска.

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