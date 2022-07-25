В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
40 минут назад

Жители Елизово помогли медвежонку слезть с дерева. Видео

Денис Фьючин

В пятницу медвежонок забрался на дерево во дворе многоквартирного дома в городе Елизово Камчатского края, а слезть не смог. Операция по спасению нерадивого Тарзана попала на видео Ruptly.

Очевидица Олеся Акчурина рассказала, что жители заметили медвежонка и позвонили в специальные службы. Примерно час спустя на место происшествия прибыл специалист с петлей для отлова животных, однако мишка отказался сотрудничать со спасателем: стал сопротивляться, рычать и забираться еще выше. Тогда специалист решил сбросить детеныша на землю.

На кадрах видно, как мужчина трясет дерево, и ветка, на которой сидит зверь, надламывается. Медвежонок не сразу соглашается прыгнуть на растянутое жителями дома покрывало и еще какое-то время висит, после чего все же падает на землю и убегает, испугавшись криков людей.

Видео: Ruptly

Общество,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители