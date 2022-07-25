Жители Елизово помогли медвежонку слезть с дерева. Видео

В пятницу медвежонок забрался на дерево во дворе многоквартирного дома в городе Елизово Камчатского края, а слезть не смог. Операция по спасению нерадивого Тарзана попала на видео Ruptly.

Очевидица Олеся Акчурина рассказала, что жители заметили медвежонка и позвонили в специальные службы. Примерно час спустя на место происшествия прибыл специалист с петлей для отлова животных, однако мишка отказался сотрудничать со спасателем: стал сопротивляться, рычать и забираться еще выше. Тогда специалист решил сбросить детеныша на землю.

На кадрах видно, как мужчина трясет дерево, и ветка, на которой сидит зверь, надламывается. Медвежонок не сразу соглашается прыгнуть на растянутое жителями дома покрывало и еще какое-то время висит, после чего все же падает на землю и убегает, испугавшись криков людей.