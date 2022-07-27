В поликлиниках России закончился «Спутник Лайт»

В ряде российских поликлиник наблюдаются сложности с наличием вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Данная вакцина предназначена для ревакцинации, однако на практике, по информации издания, сделать бустерную прививку теперь предлагают первым компонентом «Спутника V».
Некоторые эксперты допускают, что необходимость в «Лайте» отпала, так как разработчикам удалось наладить массовое производство второго компонента «Спутника V».
Оказалось, что в Амурской, Саратовской, Иркутской, Ульяновской областях, Бурятии и Крыму сделать повторную прививку от COVID-19 также можно только первым компонентом «Спутника V».
В Минздраве России не разъяснили причину отсутствия «Спутника Лайт» в поликлиниках страны и в какие сроки могут быть возобновлены поставки.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинированные «Спутник Лайт» на 100% защищены от «омикрона».