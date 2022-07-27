В поликлиниках России закончился «Спутник Лайт»

В ряде российских поликлиник наблюдаются сложности с наличием вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Данная вакцина предназначена для ревакцинации, однако на практике, по информации издания, сделать бустерную прививку теперь предлагают первым компонентом «Спутника V».

Некоторые эксперты допускают, что необходимость в «Лайте» отпала, так как разработчикам удалось наладить массовое производство второго компонента «Спутника V».

Оказалось, что в Амурской, Саратовской, Иркутской, Ульяновской областях, Бурятии и Крыму сделать повторную прививку от COVID-19 также можно только первым компонентом «Спутника V».

В Минздраве России не разъяснили причину отсутствия «Спутника Лайт» в поликлиниках страны и в какие сроки могут быть возобновлены поставки.