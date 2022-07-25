В России оценили вероятность нового локдауна

Возможность введения нового локдауна в разговоре с «Мослентой» оценила врач-иммунолог Татьяна Шарковская. Она отметила, что такая ситуация маловероятна при профилактике повторного заражения.

«Ситуация сейчас спокойная. Прогноз на ближайшее время — коронавирус мало отличается от любого другого вируса, передаваемого воздушно-капельным путем, поэтому здесь важна профилактика. Если люди в августе-сентябре озаботятся состоянием своего иммунитета, начнут принимать препараты, укрепляющие клеточное зерно иммунной системы, защищать слизистые от попадания вирусов, то зима пройдет благополучно», — рассказала специалист.

Ограничения могут ввести при росте заболеваемости, аналогичному предыдущим годам. Большинство людей уже столкнулись с вирусом и успешно перенесли его. Однако иммунитет мог «подзабыть» об опасности, сообщила врач. Шарковская посоветовала соблюдать гигиену рук и лица, не забывать о балансе микроэлементов и использовать средства защиты.