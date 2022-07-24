Перечислены штрафы для дачников, о которых не говорят

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, что существует несколько ограничений, которые дачники могут непроизвольно нарушить.

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По словам эксперта, большинство таких нарушений связано с пожарной безопасностью. Так, пункт пятый Правил противопожарного режима устанавливает, что мангал можно ставить на расстоянии не менее пяти метров от сооружений.

"За нарушение этого правила положен штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей", — подчеркнула она.

Как сообщает «Прайм», также дачников могут оштрафовать за нарушение санитарных норм при строительстве бань и уличных туалетов, свалку отходов на участке, несогласованное выкапывание котлована, мусор на участке и самострой.