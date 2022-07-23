В России оценили необходимость в дополнительных мерах против эпидемии оспы обезьян

Необходимость в том, чтобы в России были введены дополнительные противоэпидемические меры из-за оспы обезьян, отсутствует. Об этом сообщатся на сайте Роспотребнадзора.
«В связи с заявлением генерального директора ВОЗ об объявлении вспышки оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения в сфере здравоохранения Роспотребнадзор информирует: на сегодняшний день необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.