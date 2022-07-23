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8 минут назад

Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости новых мер в России из-за оспы обезьян

Свободная прессаиещё 13

Необходимость в том, чтобы в России были введены дополнительные противоэпидемические меры из-за оспы обезьян, отсутствует. Об этом сообщатся на сайте Роспотребнадзора.

В России оценили необходимость в дополнительных мерах против эпидемии оспы обезьян
Фото: ReutersReuters

«В связи с заявлением генерального директора ВОЗ об объявлении вспышки оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения в сфере здравоохранения Роспотребнадзор информирует: на сегодняшний день необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет», — отмечается в сообщении.

ВОЗ объявила ЧС в связи со вспышкой оспы обезьян в мире

Ранее сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.

Общество,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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