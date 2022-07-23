Иммунолог предупредил о «хвосте» эпидемии COVID-19

В Россию идет новая волна COVID-19, которую можно считать «хвостом» эпидемии. Об этом заявил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, передает РИА Новости.

По его словам, идет новая волна, но она не представляет опасности, поскольку летальность не нарастает, а уменьшается.

«Это такой "хвост" эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит все предыдущие остатки предыдущих более опасных подвидов COVID-вирусов», - сказал иммунолог.