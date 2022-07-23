Шахназаров раскритиковал находящуюся "на испанщине" Лазареву

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ) присоединилась к звездам, критикующим российскую спецоперацию на Украине. Подобные высказывания знаменитости оценил публицист Михаил Шахназаров.

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Проживающая длительное время в Испании Лазарева перестала мыслить адекватно, уверен он. Телеведущую не особо волнует физическое состояние, поэтому до своего нового юридического статуса ей «тем паче дела нет». Об этом Шахназаров написал в своем Telegram-какое.

«Татьяна Лазарева на испанщине и давно находится в состояниях, не позволяющих адекватно оценить свой статус в физической реальности», — отметил журналист.