Россиянам назвали запрещенные для сбора грибов места

Российским грибникам рассказали, о чём нужно помнить, чтобы поход по грибы не закончился нарушением закона. Об этом сообщает РБК Life.

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Заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков напоминает, что закон разрешает собирать грибы только в заказниках и заповедниках. Ограничений на сбор недревесных и пищевых лесных ресурсов, таких как грибы, ягоды, орехи и берёзовый сок, в лесах нет. Но только если сбор ведётся для собственных нужд, а не на продажу.

«Для сбора с целью продажи, то есть при ведении предпринимательской деятельности, действует приказ Минприроды № 494, вступивший в силу 1 января 2021 года. В этом случае сбор дикоросов для последующей продажи должен вестись на арендованном лесном участке», – уточняет Спиренков.

Впрочем, это касается только предпринимателей и юридических лиц, которые собирают лесные ресурсы в промышленных масштабах. Кроме того, в Рослесхозе сообщили о работе с Минприроды по упрощению доступа к заготовке. Аренды лесного участка планируют заменить обычным договором купли-продажи дикоросов у государства.