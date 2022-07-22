РПЦ предложила поправки в закон о передаче святынь из музеев

Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) рассказала в интервью «Интерфаксу» об инициативе Русской православной церкви в области музейной деятельности.

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Она пояснила, что в РПЦ предложили правительству поправки к законопроекту о закреплении принципа целостности собрания музеев в РФ, которые позволят передавать храмам различные культовые предметы из фондов организаций культуры.

Ксения Чернега подчеркнула, что, в случае принятия поправок, передача объектов религиозного назначения будет осуществляться в установленном законом порядке, с разрешения Минкультуры РФ.

Напомним, что общественная дискуссия вокруг темы о передаче РПЦ объектов культурного наследия началась после отправки знаменитой иконы «Троица», принадлежащей перу художника Андрея Рублева, в Троице-Сергиеву лавру.