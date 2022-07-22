Мясников: России невыгодна смерть Байдена от коронавируса

Доктор Александр Мясников заявил, что России не нужна смерть президента США Джо Байдена от коронавируса: по мнению медика, любые потрясения могут ожесточить противников РФ. Об этом сообщает «Газета.ру».
Байден 21 июля сдал положительный тест на коронавирус. В Белом доме заявили, что у президента есть легкие симптомы заболевания, он продолжает работать удаленно.
«Мне лично кажется, что сейчас любые такие потрясения как отставка или, не дай бог, смерть в такой ситуации президента США не будет нам на руку. Потому что эти потрясения могут только ужесточить наших противников», - так прокомментировал болезнь Байдена Мясников.
Он отметил, что 79-летний Байден входит в группу риска по возрасту - чаще всего от коронавируса умирают пожилые люди с хроническими заболеваниями.
При этом, по мнению Мясникова, Байден избежит тяжелого течения болезни.
«Если у него так уже день-два, и он продолжает работать дистанционно, если мы верим этому, то, наверное, все обойдется. <…> Если нет пневмонии, то просто ОРЗ останется. Будем надеяться», - заключил он.