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1 час назад

Мясников: России невыгодна смерть Байдена от коронавируса

Алиса Селезнёва

Доктор Александр Мясников заявил, что России не нужна смерть президента США Джо Байдена от коронавируса: по мнению медика, любые потрясения могут ожесточить противников РФ. Об этом сообщает «Газета.ру».

Байден 21 июля сдал положительный тест на коронавирус. В Белом доме заявили, что у президента есть легкие симптомы заболевания, он продолжает работать удаленно.

«Мне лично кажется, что сейчас любые такие потрясения как отставка или, не дай бог, смерть в такой ситуации президента США не будет нам на руку. Потому что эти потрясения могут только ужесточить наших противников», - так прокомментировал болезнь Байдена Мясников.

Он отметил, что 79-летний Байден входит в группу риска по возрасту - чаще всего от коронавируса умирают пожилые люди с хроническими заболеваниями.

При этом, по мнению Мясникова, Байден избежит тяжелого течения болезни.

«Если у него так уже день-два, и он продолжает работать дистанционно, если мы верим этому, то, наверное, все обойдется. <…> Если нет пневмонии, то просто ОРЗ останется. Будем надеяться», - заключил он.

Общество,Политика,Видео,Александр Мясников,Джозеф Байден,
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