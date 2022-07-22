Мясников: России невыгодна смерть Байдена от коронавируса

«Мне лично кажется, что сейчас любые такие потрясения как отставка или, не дай бог, смерть в такой ситуации президента США не будет нам на руку. Потому что эти потрясения могут только ужесточить наших противников», - так прокомментировал болезнь Байдена Мясников.