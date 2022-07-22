Большой театр объявил планы на новый сезон

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) откроет свой 247 по счету сезон 14 сентября оперой Петра Чайковского "Пиковая дама" в постановке Римаса Туминаса. В новом театральном году зрителей ждет несколько премьер, в основном во второй половине сезона, рассказал в пятницу генеральный директор театра Владимир Урин в интервью ТАСС.
"Оперная труппа откроет наш 247 сезон 14 сентября спектаклем "Пиковая дама", а балетная труппа - 20 сентября спектаклем "Лебединое озеро", - сказал Урин.
Глава театра напомнил, что до закрытия текущего сезона осталось два дня.
"На Исторической сцене мы закрываем сезон спектаклем "Баядерка" в хореографии Мариуса Петипа и редакции Юрия Николаевича Григоровича, на Новой сцене - премьерой прошлого сезона, спектаклем "Тоска", - уточнил он.
После этого сцена будет отдана гастролям Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, Театра балета Бориса Эйфмана, а также Театра балета им. Леонида Якобсона.
Ожидается, что в начале сезона также будет утвержден план празднования 250-летия Большого театра, указ о котором был подписан президентом России Владимиром Путиным.
"Сейчас мы работаем над проектом плана мероприятий празднования 250-летия, и я надеюсь, что в сентябре-октябре состоится заседание оргкомитета. Мы обязательно сообщим, как только этот план будет официально принят", - пообещал Урин.
Урин напомнил, что театр традиционно сообщал о своих планах весной. В этот раз ситуация заставила их скорректировать, что потребовало времени.
"Мы планируем работу на три года вперед, и прежние планы, конечно, претерпели определенные изменения", - поделился он.
По словам гендиректора, планы второй половины сезона будут "более интенсивными", чем первой, однако уже осенью зрителей ждут премьеры.
"Первой премьерой нового сезона в Большом театре станет балет "Шопениана" на музыку Фредерика Шопена в хореографии Михаила Фокина и "Большое классическое Па" из балета "Пахита" на музыку Людвига Минкуса 30 ноября на Исторической сцене Большого театра", - сообщил гендиректор ГАБТ.
Первая оперная премьера сезона прозвучит 22 декабря на Новой сцене - "Демон" Антона Рубинштейна.
"Это произведение не так часто идет на оперных сценах в Москве, - отметил Урин. - В Большом театре его ставит Владиславс Наставшевс, дирижер-постановщик - Артем Абашев".
Затем уже весной - 29 марта 2023 года - на Исторической сцене прозвучит "Трубадур" Джузеппе Верди.
"Это одна из любимых зрителями опер, если говорить о популярных названиях. Осуществлять постановку будут режиссер Роман Феодори, художник Даниил Ахметов. Дирижер будет объявлен дополнительно", - рассказал глава театра.
Балетные премьеры 20 апреля пополнит "Пиковая дама" на музыку Петра Чайковского в обработке для балета Юрия Красавина, который уже знаком поклонникам Большого театра по "Танцемании". Хореографом нового спектакля выступит Юрий Посохов, художником - Полина Бахтина.
Большое внимание театр намерен уделить 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, которое будет отмечаться в 2023 году. "150-летию Сергея Васильевича Рахманинова будет посвящен ряд событий в Большом театре: вокальные вечера в Бетховенском зале с участием наших ведущих солистов и артистов Молодежной программы, исполнение Второй симфонии, знаменитых "Колоколов", "Всенощного бдения", концертное исполнение оперы "Алеко", а также премьера оперы "Франческа да Римини", - перечислил Урин.
"Так как это одноактная опера, мы делаем ее вместе с "Флорентийской трагедией" Александра фон Цемлинского", - добавил он. За постановку берутся дирижер Дмитрий Матвиенко, режиссер Александр Молочников и художник Александр Шишкин.
Урин сообщил, что документация по реконструкции Камерной сцены им. Б. А. Покровского прошла экспертизу, получив положительную оценку.
"Сейчас определяется дата начала реконструкции и этапы финансирования. Как только это будет решено, мы встанем на реконструкцию, которую очень хотели бы завершить к 250-летию театра, чтобы у ГАБТ появилась такая новая Камерная сцена, о которой мечтал Борис Александрович Покровский", - подчеркнул гендиректор.
Он пояснил, что неопределенность с началом реконструкции не позволяет пока назначить и дату премьеры на Камерной сцене, которой должна стать опера Алексея Верстовского "Аскольдова могила".
В театре уже в этом году ожидают завершения другой реконструкции - старых мастерских, расположенных за зданием Совета Федерации.
"Мы получим мощные производственные площади для наших мастерских", - оценил Урин.
Глава ГАБТ проинформировал, что в сентябре оркестр, хор и солисты Большого театра под управлением екатеринбургского дирижера Дмитрия Лисса выступят со Второй симфонией Густава Малера в московском зале "Зарядье".
"У нас состоится несколько гастрольных поездок. Начнем в сентябре с поездки балета с гала-концертами в Якутск", - анонсировал Урин, отметив, что это будет первый визит балета ГАБТ в сибирский город.
Далее запланированы поездки в Калининград, Челябинск и другие российские города.
В конце февраля солисты Большого театра и Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля дадут в Казани совместный концерт, посвященный 150-летию со дня рождения певца Федора Шаляпина. Затем программа будет показана в Москве.
Сотрудничество с российскими театрами не ограничивается гастрольными поездками.
"Сейчас мы передаем декорации нашего спектакля "Эсмеральда" Самарскому театру оперы и балета, а оформление "Пиковой дамы" мы передаем Нижегородскому театру оперы и балета", - сообщил Урин.
По его словам, Большой театр примет на своей сцене в октябре коллег из Белоруссии.
"Большой театр Белоруссии привезет оперный спектакль "Дикая охота короля Стаха" Владимира Солтана и балет "Щелкунчик", - объявил гендиректор ГАБТ. - В 2023 году мы планируем ответные гастроли в Минске".
У москвичей также будет возможность увидеть театр "Астана Опера" на главной классической площадке России в конце мая - начале июня 2023 года. Казахстанская труппа привезет оперу Абая Кунанбаева "Абаи" и балет "Собор Парижской богоматери".
"Как всегда, в течение сезона будет целый ряд юбилейных торжеств наших выдающихся артистов. Об одном из них я хочу сказать особо - о юбилее Марины Викторовны Кондратьевой, - отметил Урин. - Показ спектакля "Лебединое озеро" 21 сентября будет посвящен 70-летию творческой деятельности знаменитой балерины и педагога".
Также театр готовит выставку к 90-летию Родиона Щедрина, которое композитор отметит 16 декабря, и посвятит показ балета "Спартак" 120-летию со дня рождения его автора Арама Хачатуряна в мае будущего года.