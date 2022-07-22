Большой театр объявил планы на новый сезон

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) откроет свой 247 по счету сезон 14 сентября оперой Петра Чайковского "Пиковая дама" в постановке Римаса Туминаса. В новом театральном году зрителей ждет несколько премьер, в основном во второй половине сезона, рассказал в пятницу генеральный директор театра Владимир Урин в интервью ТАСС.

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"Оперная труппа откроет наш 247 сезон 14 сентября спектаклем "Пиковая дама", а балетная труппа - 20 сентября спектаклем "Лебединое озеро", - сказал Урин.

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Глава театра напомнил, что до закрытия текущего сезона осталось два дня.

"На Исторической сцене мы закрываем сезон спектаклем "Баядерка" в хореографии Мариуса Петипа и редакции Юрия Николаевича Григоровича, на Новой сцене - премьерой прошлого сезона, спектаклем "Тоска", - уточнил он.

После этого сцена будет отдана гастролям Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, Театра балета Бориса Эйфмана, а также Театра балета им. Леонида Якобсона.

Ожидается, что в начале сезона также будет утвержден план празднования 250-летия Большого театра, указ о котором был подписан президентом России Владимиром Путиным.

"Сейчас мы работаем над проектом плана мероприятий празднования 250-летия, и я надеюсь, что в сентябре-октябре состоится заседание оргкомитета. Мы обязательно сообщим, как только этот план будет официально принят", - пообещал Урин.

Премьеры будущего сезона

Урин напомнил, что театр традиционно сообщал о своих планах весной. В этот раз ситуация заставила их скорректировать, что потребовало времени.

"Мы планируем работу на три года вперед, и прежние планы, конечно, претерпели определенные изменения", - поделился он.

По словам гендиректора, планы второй половины сезона будут "более интенсивными", чем первой, однако уже осенью зрителей ждут премьеры.

"Первой премьерой нового сезона в Большом театре станет балет "Шопениана" на музыку Фредерика Шопена в хореографии Михаила Фокина и "Большое классическое Па" из балета "Пахита" на музыку Людвига Минкуса 30 ноября на Исторической сцене Большого театра", - сообщил гендиректор ГАБТ.

Первая оперная премьера сезона прозвучит 22 декабря на Новой сцене - "Демон" Антона Рубинштейна.

"Это произведение не так часто идет на оперных сценах в Москве, - отметил Урин. - В Большом театре его ставит Владиславс Наставшевс, дирижер-постановщик - Артем Абашев".

Затем уже весной - 29 марта 2023 года - на Исторической сцене прозвучит "Трубадур" Джузеппе Верди.

"Это одна из любимых зрителями опер, если говорить о популярных названиях. Осуществлять постановку будут режиссер Роман Феодори, художник Даниил Ахметов. Дирижер будет объявлен дополнительно", - рассказал глава театра.

Балетные премьеры 20 апреля пополнит "Пиковая дама" на музыку Петра Чайковского в обработке для балета Юрия Красавина, который уже знаком поклонникам Большого театра по "Танцемании". Хореографом нового спектакля выступит Юрий Посохов, художником - Полина Бахтина.

Большое внимание театр намерен уделить 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, которое будет отмечаться в 2023 году. "150-летию Сергея Васильевича Рахманинова будет посвящен ряд событий в Большом театре: вокальные вечера в Бетховенском зале с участием наших ведущих солистов и артистов Молодежной программы, исполнение Второй симфонии, знаменитых "Колоколов", "Всенощного бдения", концертное исполнение оперы "Алеко", а также премьера оперы "Франческа да Римини", - перечислил Урин.

"Так как это одноактная опера, мы делаем ее вместе с "Флорентийской трагедией" Александра фон Цемлинского", - добавил он. За постановку берутся дирижер Дмитрий Матвиенко, режиссер Александр Молочников и художник Александр Шишкин.

Камерная сцена им. Б. А. Покровского

Урин сообщил, что документация по реконструкции Камерной сцены им. Б. А. Покровского прошла экспертизу, получив положительную оценку.

"Сейчас определяется дата начала реконструкции и этапы финансирования. Как только это будет решено, мы встанем на реконструкцию, которую очень хотели бы завершить к 250-летию театра, чтобы у ГАБТ появилась такая новая Камерная сцена, о которой мечтал Борис Александрович Покровский", - подчеркнул гендиректор.

Он пояснил, что неопределенность с началом реконструкции не позволяет пока назначить и дату премьеры на Камерной сцене, которой должна стать опера Алексея Верстовского "Аскольдова могила".

В театре уже в этом году ожидают завершения другой реконструкции - старых мастерских, расположенных за зданием Совета Федерации.

"Мы получим мощные производственные площади для наших мастерских", - оценил Урин.

Гастроли и гости

Глава ГАБТ проинформировал, что в сентябре оркестр, хор и солисты Большого театра под управлением екатеринбургского дирижера Дмитрия Лисса выступят со Второй симфонией Густава Малера в московском зале "Зарядье".

"У нас состоится несколько гастрольных поездок. Начнем в сентябре с поездки балета с гала-концертами в Якутск", - анонсировал Урин, отметив, что это будет первый визит балета ГАБТ в сибирский город.

Далее запланированы поездки в Калининград, Челябинск и другие российские города.

В конце февраля солисты Большого театра и Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля дадут в Казани совместный концерт, посвященный 150-летию со дня рождения певца Федора Шаляпина. Затем программа будет показана в Москве.

Сотрудничество с российскими театрами не ограничивается гастрольными поездками.

"Сейчас мы передаем декорации нашего спектакля "Эсмеральда" Самарскому театру оперы и балета, а оформление "Пиковой дамы" мы передаем Нижегородскому театру оперы и балета", - сообщил Урин.

По его словам, Большой театр примет на своей сцене в октябре коллег из Белоруссии.

"Большой театр Белоруссии привезет оперный спектакль "Дикая охота короля Стаха" Владимира Солтана и балет "Щелкунчик", - объявил гендиректор ГАБТ. - В 2023 году мы планируем ответные гастроли в Минске".

У москвичей также будет возможность увидеть театр "Астана Опера" на главной классической площадке России в конце мая - начале июня 2023 года. Казахстанская труппа привезет оперу Абая Кунанбаева "Абаи" и балет "Собор Парижской богоматери".

Юбилеи сезона

"Как всегда, в течение сезона будет целый ряд юбилейных торжеств наших выдающихся артистов. Об одном из них я хочу сказать особо - о юбилее Марины Викторовны Кондратьевой, - отметил Урин. - Показ спектакля "Лебединое озеро" 21 сентября будет посвящен 70-летию творческой деятельности знаменитой балерины и педагога".