ВЦИОМ раскрыл отношение россиян к Путину

Деятельность президента России Владимира Путина на посту одобряют 81,1 процента россиян. Такие данные об отношении к главе государства раскрыты в итогах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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При этом показатель одобрения деятельности президента с 11 по 17 июля 2022 года составил 78,1 процента. Работу правительства высоко оценивают 52,4 процента граждан, а премьер-министра Михаила Мишустина — 52,4 процента.

Россияне также высказались об отношении к другим политикам. Так, о доверии премьер-министру заявили 62,4 процента респондентов, председателю КПРФ Геннадию Зюганову — 35,8 процента опрошенных, а руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову — 31,1 процента. Что касается председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, то им доверяют 18,6 процента и 10 процентов опрошенных соответственно.

Самый высокий уровень поддержки остается у партии «Единая Россия» — ей доверяют 40 процентов респондентов. В свою очередь КПРФ поддерживают 10,8 процента граждан, ЛДПР — 7,6 процента, «Справедливую Россию — За правду» — 5,8 процента. Замыкает рейтинг партия «Новые люди» (4,4 процента).