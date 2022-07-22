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12 минут назад

Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Ura.Ru

Ограничение полетов в 11 регионов России продлено до 30 июля. Сообщение об этом опубликовано на сайте Росавиации.

Росавиация продлила ограничение полетов на юг России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 30 июля 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщили в ведомстве.

Южные аэропорты закрыли для полетов после начала российской спецоперации на Украине из-за близости регионов к границе. Ранее запрет на полеты был продлен до 24 июля.

Общество,Росавиация,
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