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37 минут назад

Брилев объявил об уходе с поста замдиректора ВГТРК и из прямого эфира

Мария Иванова

Журналист Сергей Брилев заявил, что больше не является заместителем директора ВГТРК по спецпроектам, а также отказался от ведения программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Об этом пишет РБК.

Брилев выступил с неожиданным заявлением
Фото: ТАССТАСС

В соцсетях Брилев написал, что 11 сентября отметил двадцатилетие работы ведущим, сопроводив эти слова эмоциональным «куда больше?!».

«26 февраля я провел последний выпуск «Вестей в субботу» (что подвело черту и под периодом, когда мне было, зачем носить титул замдиректора канала)», - заметил он.

По его словам, после этого он уехал в длительную командировку в Латинскую Америку, где снял 33 репортажа и несколько документальных фильмов, выходил оттуда в прямой эфир. А затем вернулся в Москву и занялся своим здоровьем. При этом, по мнению телеведущего, «многочасовая работа в прямом эфире уже объективно не для него».

Брилев пояснил, что намерен сейчас перейти на «записные форматы: фильмы, спецрепортажи и тому подобное».

Брилев перестал вести новостную передачу вскоре после начала спецоперации на Украине. Тогда же возникли слухи, что он, как и некоторые его коллеги, уволились с телевидения. Однако телеведущий опроверг свой уход. В конце мая, выступая с лекцией для студентов Волгоградского государственного университета, журналист рассказал, что ему пришлось перенести серьезную операцию, в ходе которой «порезали его основательно, фактически, всю носоглотку вырезали».

Общество,Сергей Брилев,
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