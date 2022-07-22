Брилев выступил с неожиданным заявлением

Журналист Сергей Брилев заявил, что больше не является заместителем директора ВГТРК по спецпроектам, а также отказался от ведения программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Об этом пишет РБК.

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В соцсетях Брилев написал, что 11 сентября отметил двадцатилетие работы ведущим, сопроводив эти слова эмоциональным «куда больше?!».

«26 февраля я провел последний выпуск «Вестей в субботу» (что подвело черту и под периодом, когда мне было, зачем носить титул замдиректора канала)», - заметил он.

По его словам, после этого он уехал в длительную командировку в Латинскую Америку, где снял 33 репортажа и несколько документальных фильмов, выходил оттуда в прямой эфир. А затем вернулся в Москву и занялся своим здоровьем. При этом, по мнению телеведущего, «многочасовая работа в прямом эфире уже объективно не для него».

Брилев пояснил, что намерен сейчас перейти на «записные форматы: фильмы, спецрепортажи и тому подобное».