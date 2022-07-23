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1 час назад

В России выявили 6 953 случая заражения коронавирусом за сутки

ТАССиещё 7

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 953, летальных исходов из-за ковида - на 38. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России зафиксировали 6953 случая коронавируса
Фото: ТАССТАСС

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 659 случаев заражения и 41 смерть, всего с начала пандемии - 18 524 732 и 382 118 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 803 против 4 687 днем ранее, до 17 933 862.

За сутки в России госпитализировали 1 200 заболевших ковидом против 1 167 днем ранее (рост на 2,8%). Количество госпитализаций уменьшилось в 39 регионах и увеличилось в 39, еще в 7 ситуация не изменилась.

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