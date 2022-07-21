Белгородский губернатор попросил жителей не сбивать БПЛА самостоятельно

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе ответов на вопросы жителей в прямом эфире "Вконтакте" в четверг попросил жителей региона не сбивать самостоятельно беспилотные летательные аппараты.
"Я предлагаю этого не делать, потому что и наши [беспилотники] летают, да и небезопасно - это главная причина. Нужно просто звонить по телефону 112 и сказать, что вы видели беспилотник. Меры будут предприняты", - ответил губернатор на вопрос местной жительницы Екатерины о том, можно ли сбивать беспилотники из "воздушки".
В Белгородской области, граничащий с Украиной, с 11 апреля ввели высокий уровень террористической опасности. С начала специальной военной операции фиксировали неоднократные случаи обстрелов приграничных территорий области со стороны Украины.