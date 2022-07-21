Белгородский губернатор попросил жителей не сбивать БПЛА самостоятельно

"Я предлагаю этого не делать, потому что и наши [беспилотники] летают, да и небезопасно - это главная причина. Нужно просто звонить по телефону 112 и сказать, что вы видели беспилотник. Меры будут предприняты", - ответил губернатор на вопрос местной жительницы Екатерины о том, можно ли сбивать беспилотники из "воздушки".