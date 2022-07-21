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1 час назад

В Самаре открыли памятник Рудольфу Абелю

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В Самаре открыли памятник советскому разведчику Рудольфу Абелю.

В Самаре открыли памятник Рудольфу Абелю
Фото:  Пресс-служба УФСБ России по Самарской области Пресс-служба УФСБ России по Самарской области

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу областного УФСБ России.

В церемонии приняли участие начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах администрации президента России Владислав Кононов, депутат Госдумы Александр Хинштейн, вице-губернатор Самарской области Юрий Рожин.

Также открытие посетили заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, начальник УФСБ по региону Андрей Акулинин, глава Самары Елена Лапушкина.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой.

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