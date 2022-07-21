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36 минут назад

Минюст просит суд ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»

Парламентская газетаиещё 5

Управление Минюста по Москве обратилось в Басманный суд с иском о ликвидации автономной некоммерческой организации «Еврейское агентство «Сохнут», которая специализируется на вопросах репатриации в Израиль. Об этом сообщает „Интерфакс“ со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Буравцову.

Минюст просит суд ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»
Фото: pxhere.com pxhere.com

Также в московском управлении Минюста попросили исключить организацию из ЕГРЮЛ. Беседа с судьей по данному иску запланирована на 28 июля.

В Минюсте полагают, что «Сохнут» в своей деятельности допустил нарушения законодательства РФ, пояснили в суде.

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