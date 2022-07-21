Пока вы спали: призыв России в ООН и планы банков по валютным вкладам

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

США признались в оказании помощи Украине из космоса

Видео дня

Глава космических войск США Джон Реймонд заявил, что украинским военнослужащим оказывается помощь с использованием спутников Starlink, принадлежащих компании SpaceX Илона Маска. Об этом пишет Air Force Magazine.

«Коммерческий космос сыграл очень важную роль в предоставлении возможностей, которые были полезны для Украины», — пояснил он, подчеркнув, что космос имеет решающее значение для ведения современной войны.

Российские банки рассказали о планах по валютным вкладам

Большинство крупных российских банков предоставляют своим клиентам возможность открыть вклады и накопительные счета в долларах, юанях или евро и пока не собираются вводить ограничения. Об этом пишет «Прайм».

При этом представители банков признали, что сейчас этот сберегательный инструмент не выгоден, так как доходность валютных вкладов «находится на околонулевом уровне и продолжает сокращаться».

Организация МЕРКОСУР отказалась говорить с Зеленским

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказано в возможности выступить на саммите торгово-экономического объединения Южной Америки МЕРКОСУР, который пройдет в Парагвае. Об этом со ссылкой на замминистра экономических отношений и интеграции Рауля Кано Риччарди пишет Agencia de informaci paraguaya.

«Консенсуса относительно возможности такого общения достигнуто не было. Украинский коллега уже был проинформирован о том, что в этих обстоятельствах нет возможности поговорить с ним в формате МЕРКОСУР», - заметил он.

В ООН изучит призыв России помочь закрыть сайт «Миротворец»

Россия обратилась к генсеку ООН Антониу Гутерриша с просьбой оказать воздействие на власти Украины для закрытия сайта «Миротворец», жертвами которого становятся не только взрослые, но и дети. По словам заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака, это письмо будет изучено, пишет РИА Новости.

«Могу лишь подтвердить получение письма. Оно будет изучено», - пояснил он.

Блинкену поставили ультиматум по России

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала от госсекретаря Энтони Блинкену признать Россию «государством – спонсором терроризма», иначе решение об этом примет парламент. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Politico.