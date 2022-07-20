Якубович прокомментировал закрытие шоу «Вечерний Ургант»

Известный телеведущий Леонид Якубович в эфире программы «Респиратор Бабушкина», выходящей на YouTube-канале RTVI, рассказал о своем отношении к снятию с эфира основных телевизионных каналов развлекательных программ. Он отметил, что временное закрытие шоу «Вечерний Ургант» стало ошибкой.

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Леонид Якубович подчеркнул, что на российском телевидении наметился значительный крен «в сторону негатива».

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны советские кинорежиссеры снимали качественные фильмы различной направленности. В том числе, комедийные и бытовые.

Шоумен рассказал также, что в этот период активно работали агитбригады. По мнению телеведущего, в наше время они тоже были бы востребованы.