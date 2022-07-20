Якубович прокомментировал закрытие шоу «Вечерний Ургант»

Известный телеведущий Леонид Якубович в эфире программы «Респиратор Бабушкина», выходящей на YouTube-канале RTVI, рассказал о своем отношении к снятию с эфира основных телевизионных каналов развлекательных программ. Он отметил, что временное закрытие шоу «Вечерний Ургант» стало ошибкой.
Леонид Якубович подчеркнул, что на российском телевидении наметился значительный крен «в сторону негатива».
Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны советские кинорежиссеры снимали качественные фильмы различной направленности. В том числе, комедийные и бытовые.
Шоумен рассказал также, что в этот период активно работали агитбригады. По мнению телеведущего, в наше время они тоже были бы востребованы.
Якубович уточнил, что у него нет данных о причинах закрытия на Первом канале программы «Вечерний Ургант». Он предположил, что это могло быть сделано из «высших соображений».