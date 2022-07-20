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27 минут назад

"Это абсолютное вранье": Варшавер о госпитализации Инны Чуриковой

Илья Родин

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что сообщения СМИ о госпитализации актрисы Инны Чуриковой не соответствуют действительности. Об этом пишет РИА «Новости».

Директор "Ленкома" высказался о госпитализации Чуриковой
Фото: ТАССТАСС

«Инна Михайловна Чурикова не находится ни в какой реанимации. Это абсолютное вранье. Она хорошо себя чувствует, и с ней все в порядке», - подчеркнул руководитель театра.

Варшавер отметил также, что о здоровье Чуриковой осведомились уже десятки человек. Он повторил, что информация о падении актрисы является недостоверной, уточнив при этом, что она чувствует себя «лучше нас с вами», сообщает телеканал «Звезда».

СМИ: Инна Чурикова попала в реанимацию

Ранее сообщалось, что в интернете появилась информация о том, что актриса якобы попала в реанимацию Боткинской больницы.

Общество,Инна Чурикова,
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