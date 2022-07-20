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15 минут назад

На Камчатке запустят один из самых современных рыбоконсервных заводов России

Lenta.ru

В поселке Октябрьский Усть-Большерецкого района Камчатки готовится к запуску один из самых крупных на Дальнем Востоке рыбоконсервных заводов «Командор». Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

На Камчатке запустят один из самых современных рыбоконсервных заводов РФ
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что по российским и мировым масштабам длительной и глубокой переработки завод считается уникальным — современное оборудование позволит осуществлять переработку белой рыбы (минтая и трески) и всех видов добываемого на Камчатке лосося на протяжении семи месяцев в году. Кроме того, «Командор» станет одним из самых крупных на Дальнем Востоке — в сутки будет выпускаться 223 тонны продукции из минтая, 40 тонн рыбной муки и 30 тонн рыбного жира.

«Это будет фактически безотходное производство. Завод только стартует, вводится в пробную эксплуатацию, но уже есть партнеры, есть договоры. Это и российский внутренний рынок, и наши страны-партнеры, в частности Республика Беларусь, но конечно, огромный интерес проявляется со стороны компаний из стран АТР», — рассказала заместитель председателя Правительства Камчатского края ЮлияЮлия Морозова.

Помимо прочего, завод будет работать не только на сырье, которое добывает камчатский флот, но также сотрудничать с дальневосточными рыбодобывающими компаниями. По мнению Морозовой, «Командор» станет центром аккумулирования белорыбицы со значительной части Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что в сентябре на реке Быстрая в селе Усть-Большерецк Камчатского края пройдет фестиваль «Страна рыбы и рыбоедов», посвященный лососю. Гостей фестиваля приглашают на этноплощадку, которая познакомит всех желающих с культурой и бытом коренных малочисленных народов Камчатки.

Общество,Юлия Морозова,
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