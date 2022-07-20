СМИ: Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова попала в реанимацию. Врачи диагностировали у нее множественные переломы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что актриса самостоятельно приехала в Боткинскую больницу. Она пожаловалась на плохое самочувствие из-за «неудачного падения».
После осмотра, во время которого у Чуриковой обнаружили «перелом рёбер, грудины и подвздошной кости», ее направили в реанимацию.
Данных об обстоятельствах падения и состоянии актрисы пока нет.
Напомним, в 2019 году Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева». Свое падение она объяснила ухудшившимся из-за возраста зрением.