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57 минут назад

СМИ: Инна Чурикова попала в реанимацию

Илья Родин

Народная артистка СССР Инна Чурикова попала в реанимацию. Врачи диагностировали у нее множественные переломы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

СМИ: Инна Чурикова попала в реанимацию
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что актриса самостоятельно приехала в Боткинскую больницу. Она пожаловалась на плохое самочувствие из-за «неудачного падения».

После осмотра, во время которого у Чуриковой обнаружили «перелом рёбер, грудины и подвздошной кости», ее направили в реанимацию.

Данных об обстоятельствах падения и состоянии актрисы пока нет.

Напомним, в 2019 году Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева». Свое падение она объяснила ухудшившимся из-за возраста зрением.

Общество,Инна Чурикова,
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