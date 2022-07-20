СМИ: Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова попала в реанимацию. Врачи диагностировали у нее множественные переломы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что актриса самостоятельно приехала в Боткинскую больницу. Она пожаловалась на плохое самочувствие из-за «неудачного падения».

После осмотра, во время которого у Чуриковой обнаружили «перелом рёбер, грудины и подвздошной кости», ее направили в реанимацию.

Данных об обстоятельствах падения и состоянии актрисы пока нет.