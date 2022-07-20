Путин попросил Шувалова «найти десятку» миллиардов для школ в Белоруссии

Во время пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» к главе государства обратился сооснователь компании «Роббо» Павел Фролов из Санкт-Петербурга . Он попросил российского лидера помочь проекту по оснащению всех школ России инженерными классами, а также оказать содействие в экспорте технологий, в частности, в учебные заведения Белоруссии.

«Чтобы оснастить все школы Белоруссии, требуется государственный кредит девять миллиардов рублей, и нужны гарантии правительства. Я в одиночку не справляюсь с такой задачей», — сказал Фролов , добавив, что также планирует оборудовать «роббо-классами» российские школы и культурные центры за рубежом по линии Росс Россотрудничества и МИД.

Владимир Путин отметил, что это предложение «очень важно», и обратился к Шувалову. «Игорь Иванович, что такое девять миллиардов? У Игоря Ивановича активы банка четыре триллиона 600 миллиардов рублей. Неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим», — сказал глава государства, подчеркнув, что Белоруссия является близким союзным государством, а потому ей нужно помочь.