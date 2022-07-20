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1 час назад

Путин попросил Шувалова «найти десятку» миллиардов рублей для школ в Белоруссии

Lenta.ruиещё 5

Президент России Владимир Путин попросил председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова «найти десятку» миллиардов рублей на оснащение белорусских школ российскими инженерными классами. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин попросил Шувалова «найти десятку» миллиардов для школ в Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

Во время пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» к главе государства обратился сооснователь компании «Роббо» Павел Фролов из Санкт-Петербурга. Он попросил российского лидера помочь проекту по оснащению всех школ России инженерными классами, а также оказать содействие в экспорте технологий, в частности, в учебные заведения Белоруссии.

«Чтобы оснастить все школы Белоруссии, требуется государственный кредит девять миллиардов рублей, и нужны гарантии правительства. Я в одиночку не справляюсь с такой задачей», — сказал Фролов, добавив, что также планирует оборудовать «роббо-классами» российские школы и культурные центры за рубежом по линии РоссРоссотрудничества и МИД.

Владимир Путин отметил, что это предложение «очень важно», и обратился к Шувалову. «Игорь Иванович, что такое девять миллиардов? У Игоря Ивановича активы банка четыре триллиона 600 миллиардов рублей. Неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим», — сказал глава государства, подчеркнув, что Белоруссия является близким союзным государством, а потому ей нужно помочь.

«Можно поговорить, обязательно с коллегами поговорю, из союзного бюджета немножко качнуть денег», — добавил президент.

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В среду, 20 июля, Владимир Путин принял участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени». В ходе заседания ему презентовали проекты, получившие максимально высокую оценку экспертов.

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