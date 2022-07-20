Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники начали звонить россиянам от имени сотовых операторов, заявлять о подключении к их номеру несанкционированной переадресации и в ходе устранения проблемы настраивать получение СМС-сообщений на свои номера. Об этом говорится в сообщении на сайте Сбербанка.

Злоумышленники убеждают свою жертву, что необходимо ввести короткую команду, чтобы отказаться от несанкционированной переадресации. Однако, введя ее, россияне переводят все СМС, приходящие на их номер, на телефон злоумышленника.

«Эта мошенническая схема особенно опасна тем, что после реальной переадресации СМС приходят только на указанный номер. То есть сообщения не дублируются на настоящий номер абонента, в большинстве случаев он даже не получит уведомления о подключении такой услуги. Чаще всего таким способом атакуют людей, чьи платежные данные уже были скомпрометированы (например, после «покупки» на фишинговом сайте)», - предупредили в пресс-службе банка.

Таким образом, мошенники, зная номер карты, CVV-код и имея возможность получать по СМС одноразовые пароли, смогут как сделать покупки с карты жертвы, так и получить доступ ко всем счетам.

Для того, чтобы избежать такой ситуации зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов посоветовал россиянам завершить звонок и самостоятельно обратиться в сотовую компанию для проверки информации.

«И самое главное: коды подтверждения из СМС и реквизиты банковских карт запрашивают только мошенники», - напомнил он.

Ранее телефонные мошенники, выдав себя за сотрудников банка, похитили в Москве у инженера Научно-исследовательского института системных исследований Российской академии наук почти 2,3 млн рублей.