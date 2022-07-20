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1 час назад

Семья погибшего на Украине ефрейтора рассорилась из-за «гробовых» миллионов

Lenta.ruиещё 1

В Волгоградской области семья погибшего на Украине ефрейтора Валерия Коваленко не поделила положенные «гробовые» 10 миллионов рублей. Об этом пишет портал «Блокнот Волгоград».

Семья погибшего на Украине ефрейтора рассорилась из-за «гробовых» миллионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям издания, 27-летний россиянин погиб в самом начале спецоперации. Родственникам мужчины полагались выплаты от государства. Однако сестра и дедушка военнослужащего так и не получили средства в полном объеме.

Путин заявил о выплатах семьям погибших военных в Донбассе

По словам россиян, из-за дележки возникла ссора и в итоге деньги присвоила себе тетя ефрейтора. «Мы воспитывались под опекой дедушки. Наших родителей лишили родительских прав. Мы жили у бабушки и дедушки, а наша тетя, Жубрина Любовь Владимировна, периодически приходила забирать себе часть опекунских денег, не имея на это прав», — рассказала сестра погибшего.

Девушка уверяет, что родственница оскорбляла погибшего солдата при жизни. По невнимательности дедушка Коваленко оформил доверенность на получение выплат на тетю, добавила она.

Жубрина пояснила прокуратуре, что пожилой россиянин «не сможет грамотно распорядиться суммой». В настоящее время члены семьи военного пытаются поделить деньги через суд.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.

Общество,Валерий Коваленко,Владимир Путин,
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