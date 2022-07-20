«Грабительский курс»: россияне столкнулись с проблемой в Финляндии

Жителям России, которые поехали в Финляндию после открытия границы, пришлось покупать евро по курсу 120 рублей. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Россияне рассказали изданию, что в приграничных магазинах были рады возвращению покупателей. Однако картой расплатиться оказалось невозможно, а рубли в обменниках официально не принимают.

«У нас приняли из-под полы, но курс грабительский – по 120 рублей за евро. Берите евровый нал», - посоветовали «челноки».

По их словам, процедура перехода границы практически не изменилась, на КПП задают вопросы о длительности поездки и местах ночевки. Нововведением стало то, что количество ввозимых евро вносят в компьютер, а также куда более тщательный досмотр багажа и требование предоставить свидетельство о рождении детей.

Ранее стало известно, что 15 июля свыше пяти тысяч человек пересекли границу России и Финляндии после открытия контрольно-пропускного пункта, не работавшего из-за коронавирусных ограничений.