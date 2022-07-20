Названы победители финала «Большой перемены»

«Мы всех вас поздравляем с победой, ведь то, что вы в финале, здесь, в «Артеке», из нескольких миллионов участников конкурса «Большая перемена» — это уже невероятная победа. И я хочу сказать, что для вас действительно не существует границ, как это поется в гимне «Большой перемены», потому что в этом году к команде «Большой перемены» присоединились впервые ребята из Донбасса. Более того, в этом году «Большая перемена» стала международной, и к нам присоединились ребята из 34 стран мира. Ребята, знаете, эта церемония хоть и посвящена закрытию конкурса, но для вас это скорее «Церемония открытия», потому что для вас все только начинается. «Большая перемена» открывает настоящие таланты. Все участники финала получают в качестве приза — путешествие. Триста победителей едут на поезде из Санкт-Петербурга во Владивосток, но и каждый из участников финала получает возможность совершить путешествие по нашей прекрасной и огромной стране. Но это не всё: вы уезжаете отсюда с новыми друзьями, уезжаете с единомышленниками, с новыми проектами, новыми мечтами. У вас все впереди, ребята, потому что сейчас время возможностей, потому что сейчас время России, потому что сейчас наступает ваше время. Успехов вам и удачи!», — поздравил школьников Сергей Кириенко.