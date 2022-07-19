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44 минуты назад

Курорты Кубани приняли 7,7 млн человек с начала года

RT на русском

Курорты Краснодарского края приняли более 7,7 млн человек с начала 2022 года, заявил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

Курорты Кубани приняли 7,7 млн человек с начала года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«Несмотря на ограничения работы аэропортов, турпоток в Краснодарский край сохраняется на уровне прошлого года», — отметил Зарицкий.

По его словам, с начала июня в регион приехали свыше 4 млн отдыхающих.

Ранее коммерческий директор bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.

Общество,Алексей Исаев,
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