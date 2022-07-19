Курорты Кубани приняли 7,7 млн человек с начала года

Курорты Краснодарского края приняли более 7,7 млн человек с начала 2022 года, заявил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«Несмотря на ограничения работы аэропортов, турпоток в Краснодарский край сохраняется на уровне прошлого года», — отметил Зарицкий.

По его словам, с начала июня в регион приехали свыше 4 млн отдыхающих.