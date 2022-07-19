Россиянам предложили есть сверчков

В России предложили использовать муку, созданную из сверчков. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Генеральный директор компании по производству пищевых добавок «Онто» Денис Тер-Акопов рассказал о том, как мука из сверчков может составить конкуренцию мясным продуктам. Пригодных в пищу насекомых выращивают на ферме в Чеховском округе.

«В ящик загружается корм на весь цикл производства. Самый долгий — 45 дней. Мы стараемся довести до 30 дней, чтобы каждый месяц выходило достаточное количество сверчка»,-- рассказывает Тер-Акопов.

По его словам, отложивших яйца сверчков усыпляют и перемалывают в муку.

Такой продукт содержит достаточно белка, чтобы использовать его для импортозамещения мяса.

«Нам нужно, чтобы Роспотребнадзор вместе с Минсельхозом обратили внимание на эту отрасль как на потенциально выгодную для импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности региона», – уточняет Денис Тер-Акопов.

Он также добавил, что санитарные условия на ферме настолько хорошие, что сверчков можно есть живьём.