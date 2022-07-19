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37 минут назад

В Госдуме спрогнозировали отток российских туристов из Чехии

Говорит Москва

Это станет следствием пересмотра визового соглашения.

В Госдуме спрогнозировали отток российских туристов из Чехии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С таким заявлением выступил член думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк.

«Власти Чехии своими агрессивными и враждебными заявлениями рискуют спровоцировать массовый отток и потерять российских туристов. Это будет для Чехии ещё одним выстрелом, но уже в собственную «руку», которой они получали далеко не маленький доход от туристов. Только Прага принимала около 400 тысяч наших соотечественников до пандемии, и каждый тратил пару тысяч евро», — сообщил РИА Новости Черняк.

Парламентарий также отметил, что свои инициативы чешским властям сначала нужно объяснить своим отельерам, рестораторам, музейщикам, владельцам магазинов и водителям такси.

Ранее глава МИДа Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть ныне действующие соглашения, в частности, в вопросе виз. По словам министра, ЕС должен исходить из того, что отношения с нашей страной, как минимум, в течение ближайших десяти лет будут весьма обострёнными.

Общество,Алексей Черняк,Госдума,ЕС,
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