В Госдуме спрогнозировали отток российских туристов из Чехии

«Власти Чехии своими агрессивными и враждебными заявлениями рискуют спровоцировать массовый отток и потерять российских туристов. Это будет для Чехии ещё одним выстрелом, но уже в собственную «руку», которой они получали далеко не маленький доход от туристов. Только Прага принимала около 400 тысяч наших соотечественников до пандемии, и каждый тратил пару тысяч евро», — сообщил РИА Новости Черняк.