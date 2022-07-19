Вирусолог доктор биологических наук Пётр Чумаков в беседе с RT прокомментировал заявление Роспотребнадзора о пяти заболевших подвидом COVID-19 «кентавр» в Москве.

«Это говорит о том, что он прорвался к нам и будет распространяться довольно быстро. Хотя о том, насколько он опасен, пока преждевременно говорить», — отмечает вирусолог.

Он добавил, что «кентавр», вероятно, менее опасен, чем предыдущие штаммы.

«Известно, что он очень заразен. Нас ожидает вспышка в августе — сентябре. Надеюсь, что она не будет связана с большим количеством госпитализаций и смертельных случаев», — добавил собеседник RT.

Подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, известный как "кентавр", был выявлен в России. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания в ведомстве.

В базу VGARus также загрузили пять геномных последовательностей, которые отнесены к подварианту BA.2.75 ("кентавр") штамма "омикрон", отметили в пресс-службе. "Забор материала датирован июлем. Материал отобран в городе Москва", - говорится в сообщении. В ведомстве также указали, что болезнь у пациентов протекает в легкой форме, госпитализированных среди них нет.

В ведомстве отметили, что рост числа выявляемых в России случаев заражения коронавирусом связан с распространением новых вариантов омикрон-штамма, при этом вызванное подвариантами BA.4/BA.5 заболевание чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания.

Кроме того, по информации ведомства, доля подвидов омикрон-штамма BA.4 и BA.5 среди выявляемых в России случаев заражения коронавирусом за последние две недели достигла 51,67%. К линии BA.1 геноварианта "омикрон" за последние две недели "отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 - 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 - 51,67% к геноварианту "дельта" - 0,73%", указано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в базу VGARus (национальная база данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2) всего с нарастающим итогом по состоянию на 18 июля загрузили 142 782 геномных последовательности SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования.

"Эпидемическая ситуация по COVID-19, в том числе в части распространения новых подвариантов штамма "омикрон", находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - сообщили в пресс-службе.

13 июля пресс-служба ведомства отмечала, что за последние две недели к линиям BA.4 и BA.5 было отнесено 38,86% от общего количества сиквенсов.

Ранее "кентавр" омикрон-штамма коронавируса был обнаружен, в частности, в Дании, Канаде, Новой Зеландии, США. Как сообщил ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков, вариант BA.2.75 заразнее предыдущего подвида BA.2 минимум на 16%, но при этом не представляет особой опасности.

По итогам 28-й недели года в РФ зарегистрировали 29 536 случаев заболевания ковидом. Показатель заболеваемости - 20,13 на 100 тыс. населения, это на 30,2% выше, чем на прошлой неделе, и на 25,9% больше, чем в среднем за последние четыре недели. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировали в 26 регионах.

В России впервые обнаружили носителей «Кентавра» - новой разновидности последнего штамма коронавируса «Омикрон», обладающей рядом дополнительных мутаций. К числу таких у «Кентавра» относятся измененные белки, благодаря которым он способен быстрее распространяться и быстрее проникать в организм.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал «Звезде» об особенностях нового субтипа штамма. По его словам, «Кентавр» по своим характеристикам приближается к вирусу кори - один заболевший может заразить до 12-14 человек.

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«Но, несмотря на эти свойства, пять заболевших в России болеют в легкой форме, и это хорошая новость. Но есть уязвимые группы риска: активные туристы, потому что они больше контактируют и перемещаются, по тяжелому течению - прежде всего, люди с такими заболеваниями, как сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром, гипертония. Дефицит массы тела, также онкологические пациенты и различные группы пациентов с иммунодефицитами», - рассказал Викулов.

«Кентавр» - новый субтип штамма «Омикрон». Данную мутацию обнаружили в Индии и нескольких других странах мира, включая Австралию, Германию, Великобританию и США.

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что новый подвариант коронавируса "Кентавр" (BA.2.75) заразнее, чем другие подвиды "Омикрон"-штамма. Об этом сообщает газета "Известия".

Специалист отметил, что BA.2.75 обнаружили в мае, он активно распространяется в Индии и Европе. По словам иммунолога, на фоне ВА. 5 "Кентавр" более заразный.

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"Я бы сказал, что есть вероятность, что ВА.2.75 заразнее ВА.5. Если говорить о патогенности, то многие специалисты склоняются к тому, что ВА.5 является более патогенным, чем ВА.2", – сказал Крючков.

Он подчеркнул, что главная опасность состоит в том, что коронавирус продолжает мутировать. Иммунолог выразил мнение, что в ближайшие месяцы обнаружится более патогенный вариант вируса.

"В итоге все это может сложиться в проэпидемическую обстановку в конце сентября", – заключил Крючков.

Новый подвид «омикрон»-штамма «кентавр» с большой долей вероятности станет доминирующим в России, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

По словам медика, «кентавр» отличается большей заразностью, однако он менее патогенен, чем его предшественники.

«Этот подвид показывает большую заразность по сравнению с «омикроном» и «стелсом». Скорее всего, да, он станет превалирующим, но с течением какого времени — пока нет понимания. Также индийские ученые говорят, что он не более патогенный, чем другие. Это означает, что «кентавр» не должен дать всплеск госпитализаций и тяжелой заболеваемости. Там есть две мутации, которые обуславливают меньшую патогенность. Поэтому всплеска быть не должно», — предполагает инфекционист.

Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал Москве 24, что симптомы заражения новым подвариантом коронавируса "Кентавр" схожи с другими подвидами "Омикрон"-штамма.

Ранее в России выявили первые случаи заражения "Кентавром" (BA.2.75). Забор материала с таким видом вируса датируется июнем и был произведен в Москве. Болезнь у зараженных протекает в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.

Водовозов отмечает, что ранее этот подвариант обнаружили в США, Индии и Европейском союзе наряду с вариантами BA.4 и BA.5.

"Особо каких-то отличительных симптомов у "Кентавра" нет. И его характеристики в общем-то сопоставимы с теми "Омикронами", которые уже были на нашей территории", – добавляет он.

Симптомы такие же, как при "Омикроне". Инфекция действительно похожа на ОРВИ, хотя вот эта очень выраженная слабость, мощная ночная потливость, как это было при других вариантах коронавируса, это тоже будет своеобразной отличительной чертой. Но мы не можем сказать, что это характерно только для "Кентавра". Это характерно для любого коронавируса.

Алексей Водовозов

врач-терапевт

Специалист отмечает, что, хотя большинство людей уже сталкивались с предыдущими вариантами "Омикрона", риск заразиться "Кентавром" все равно существует.

"Наш организм все-таки воспринимает его как немножко другой возбудитель. Это касается всех подвариантов "Омикрона": они оставляют, скажем так, не самый надежный иммунитет, поэтому им можно болеть несколько раз. Каждым из этих вариантов по отдельности. Это касается и так называемого "Кентавра". Основная опасность в том, что мы к нему довольно высокочувствительны, а если учесть, как сейчас обстоят дела с вакцинацией и ревакцинацией, это как раз нужная для него почва, он здесь вполне себе может развернуться", – говорит эксперт.

В России выявили первые случаи заражения новым подвидом BA.2.75 («Кентавр») штамма «омикрона» COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре. Образцы отобрали в июле в Москве. Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что эта разновидность ковида является более заразной, поэтому россиянам следует быть острожными. Однако опасаться роста числа летальных исходов пока рано.

«О вероятности [роста числа летальных исходов], слава богу, пока говорить нельзя. Этих данных нет. Он появился в Индии совсем недавно, но он очень контагиозен (заразен. — Примеч. Daily Storm) и быстро вытесняет все остальные предыдущие», — заявил Онищенко.

«Кентавр», со слов академика, «более смело, уверенно себя ведет с имеющимся у нас иммунитетом». Поэтому Онищенко рекомендовал россиянам вовремя ревакцинироваться.

«Болеют пока легко, но тем не менее это не гарантия, что он не мутирует в сторону ухудшения. Он становится более вирулентным (степень способности инфекции вызывать заболевание или гибель организма. — Примеч. Daily Storm). Поэтому надо не паниковать, а отнестись к этому серьезно. Кому нужно вакцинироваться — вакцинироваться. У кого слабое здоровье (это прежде всего эндокринные заболевания, диабет, онкологические заболевания), тем еще не помешало бы маски надеть. Но каждый решает сам», — отметил Онищенко.

Главный инфекционист Москвы Николай Малышев прокомментировал NEWS.ru информацию о заражении нескольких москвичей новым подвидом коронавируса «кентавр». По его словам, этот подвид более заразен, чем предыдущие вариации, но в то же время гораздо менее опасен для человека, и паниковать по этому поводу «абсолютно не стоит».

Я думаю, что карантина не будет, так как «кентавр» в данный момент шагает по Европе и, судя по всему, причин для введения экстремальных мер не наблюдается. Так что, как говорил космонавт Герман Титов: «Успокойтесь и оглянитесь, прежде чем бить в колокола, — заявил Малышев.

Главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов сообщил, что новый пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на конец лета. Это произойдёт, когда в крупные города вернётся из отпуска первая волна отдыхающих, приводят мнение врача «Известия».

Первый подъём заболеваемости произойдёт, наверное, в конце июля — начале августа. Примерно тогда в крупные города из отпусков вернётся первая волна отдыхающих, а оттуда инфекция может распространиться дальше по регионам, — предположил специалист.

Второй пик заболеваемости, по мнению специалиста, придётся на сентябрь — октябрь или чуть раньше — на конец августа — начало сентября. Волна заболеваемости будет обусловлена возвращением с курортов остальных отдыхающих.

По мнению Сапронова, в преддверии этих возможных волн заболеваемости будет целесообразно провести ревакцинацию.

Ранее Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости возобновлять режим противоэпидемических ограничений на федеральном уровне. В целом по стране ситуация с коронавирусом остаётся стабильной.

В России ожидается рост заболеваемости COVID-19 из-за новых подвидов штамма омикрона. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее оценку ситуации приводит «Интерфакс».

В то же время главный санитарный врач страны пояснила, что их распространение не ведет к более тяжелому течению заболевания и увеличению количества занятых коек.

Однако, по словам главы Роспотребнадзора, уже сейчас наблюдается рост количества новых случаев COVID-19 в Москве. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой, подчеркнула Попова.

В России необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике COVID-19, активизировать вакцинацию и организовать информационную кампанию о необходимости прививок. Об этом во вторник, 19 июля, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Соответствующее обращение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

«В настоящее время в стране фиксируется рост заболеваний коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19», — подчеркнула Самойлова.

Также территориальным органам Росздравнадзора вместе с региональными органами власти нужно проверить наличие в российских субъектах необходимых для лечения COVID-19 препаратов и средств индивидуальной защиты, а также обеспечить необходимое количество пунктов для вакцинации населения.

Для контроля за исполнением озвученных поручений с 20 июля в надзорном ведомстве начнутся ежедневные тематические заслушивания регионов о сложившейся ситуации с распространением коронавируса.