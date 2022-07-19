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51 минуту назад

Россиянам назвали признаки работодателей-мошенников

Москва24

Соискатель должен быть осторожным при поиске работы, поскольку на рынке труда могут встретиться мошенники. О том, как не поддаться на обман злоумышленников рассказала директор по персоналу компании "Первый ОФД" Елена Булкина в разговоре с Pravda.Ru.

Россиянам назвали признаки работодателей-мошенников
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванкопортал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Перед устройством на работу соискатель должен ознакомиться с рейтингом организации, а также узнать об отзывах действующих или бывших работников предприятия.

Булкина предупредила, что если в ходе собеседования работодатель не озвучил список конкретных обязанностей и гарантий в отношении зарплаты, кандидату следует отказаться от трудоустройства. Платить за что-либо компании соискатель также не обязан.

"Если человеку предлагается заплатить за обучение, лицензию, за оформление документов – это означает только одно: конечно, это ерунда, это никому не нужно", – сообщила эксперт.

По ее словам, ввести в заблуждение с этой точки зрения могут компании, привлекающие на работу с первоначальными инвестициями или управляющими на биржах.

Ранее россиянам рассказали, как оставить мысли о работе в отпуске. Кандидат психологических наук Светлана Колосова объяснила, что перед уходом в отпуск можно подготовить шаблоны сообщений и составить график проверки рабочей почты. Однако, посоветовала эксперт, лучше понять, что из-за отсутствия человека на работе ничего плохого не случится.

Общество,Светлана Колосова,
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