На актера Горбатова подали в суд из-за роли в «Майоре Гром»

Андрей Курленко, правнук советского военачальника Александра Горбатова, подал в суд исковое заявление. Он потребовал наказать актера Александра Горбатова, который выдает себя за потомка прославленного боевого офицера. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По словам Курленко, его семья тщательно изучила архивные документы. Но, при всем старании, им не удалось найти доказательств того, что сыгравший в короткометражном фильме «Майор Гром» актер действительно является их родственником.

Потомок военачальника полагает, что Александр Горбатов пожелал обрести дополнительную популярность за счет знаменитого однофамильца, прошедшего Великую Отечественную войну, сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что на актера могут завести уголовное дело по статье «Клевета», в том случае, если он не сможет привести надежные доказательства своего родства.