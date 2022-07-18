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39 минут назад

На актера Горбатова подали в суд из-за роли в «Майоре Гром»

Елена Прошина

Андрей Курленко, правнук советского военачальника Александра Горбатова, подал в суд исковое заявление. Он потребовал наказать актера Александра Горбатова, который выдает себя за потомка прославленного боевого офицера. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

На актера Горбатова подали в суд из-за роли в «Майоре Гром»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Курленко, его семья тщательно изучила архивные документы. Но, при всем старании, им не удалось найти доказательств того, что сыгравший в короткометражном фильме «Майор Гром» актер действительно является их родственником.

Потомок военачальника полагает, что Александр Горбатов пожелал обрести дополнительную популярность за счет знаменитого однофамильца, прошедшего Великую Отечественную войну, сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что на актера могут завести уголовное дело по статье «Клевета», в том случае, если он не сможет привести надежные доказательства своего родства.

Напомним, что актер Александр Горбатов снялся в таких фильмах, как «Ржев», «Тихий Дон», «Молодая гвардия».

Общество,Александр Горбатов,
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