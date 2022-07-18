В Германии из музея удалили нарушающий права мух экспонат

Из музея в Вольфсбурге убрали художественную инсталляцию после жалобы зоозащитников, пишет Oddity Central. По словам активистов, экспонат нарушает права мух.

Фото: Kunstmuseum Wolfsburg Kunstmuseum Wolfsburg

Художественная инсталляция «Сто лет» британского художника Дэмиана Херста представляет собой стеклянный ящик, поделенный на две части. В первом отделе ящика вылупляются мухи, во втором — висит ультрафиолетовая лампа. Мух привлекает ее свет, и каждый раз, когда они летят к нему, сгораю заживо. По словам автора идеи, таким образом он хотел показать «жизненный цикл в коробке».

После того, как арт-объект был выставлен в художественном музее Вольфсбурга, местные зоозащитники потребовали убрать экспонат, утверждая, что он нарушает Закон Германии о защите животных, запрещающий убивать или причинять вред животным без уважительной причины.

«Убийство животных не имеет ничего общего с искусством. Это показывает высокомерие людей, которые не остановятся ни перед чем ради своих собственных интересов», — говорится в заявлении активистов.