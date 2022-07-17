Роскомнадзор заблокировал сайт «Вестника русскоязычной культуры»

Это издание создала российская и израильская писательница Линор Горалик в апреле этого года. Целью издания было познакомить читателей с современной оппозиционной культурой на русском языке.

Фото: РИА Новости РИА Новости

15 июля доступ к сайту был ограничен по требованию Генпрокуратуры. Основание для такого решения — публикация недостоверной информации.