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1 час назад

Роскомнадзор заблокировал сайт «Вестника русскоязычной культуры»

Говорит Москва

Это издание создала российская и израильская писательница Линор Горалик в апреле этого года. Целью издания было познакомить читателей с современной оппозиционной культурой на русском языке.

Роскомнадзор заблокировал сайт «Вестника русскоязычной культуры»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

15 июля доступ к сайту был ограничен по требованию Генпрокуратуры. Основание для такого решения — публикация недостоверной информации.

Журнал должен был выходить раз в два месяца на русском и английском языках. Для первого номера «Вестник оппозиционной русскоязычной культуры» (Russian Oppositional Arts Review, ROAR) попросил актёров, писателей, художников и музыкантов написать микроэссе о военных действиях на Украине.

Общество,Линор Горалик,Роскомнадзор,
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