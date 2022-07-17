Роскомнадзор заблокировал сайт «Вестника русскоязычной культуры»

Это издание создала российская и израильская писательница Линор Горалик в апреле этого года. Целью издания было познакомить читателей с современной оппозиционной культурой на русском языке.
15 июля доступ к сайту был ограничен по требованию Генпрокуратуры. Основание для такого решения — публикация недостоверной информации.
Журнал должен был выходить раз в два месяца на русском и английском языках. Для первого номера «Вестник оппозиционной русскоязычной культуры» (Russian Oppositional Arts Review, ROAR) попросил актёров, писателей, художников и музыкантов написать микроэссе о военных действиях на Украине.