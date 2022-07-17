ЛДПР потребовала запретить вейпы и электронные сигареты

Фракция ЛДПР в Госдуме потребовала запретить электронные сигареты в России из-за их губительного влияния на здоровье. Депутаты внесли соответствующий законопроект, сообщает Telegram-канал партийцев.
«Внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о полном запрете вейпов и жидкого никотина по образцу тех стран, которые уже давно для себя приняли такое решение на национальном уровне», - заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
По его словам, законопроект внесли «по многочисленным просьбам наших избирателей».
В ЛДПР отметили, что в Москве на днях полиция изъяла 150 тысяч нелегальных одноразовых электронных сигарет. Контрафакт ввозился из Азии по поддельным сертификатам и накладным. Содержание никотина в электронных сигаретах было чрезмерно высоким. Распространять их планировали через интернет-магазины.
Ранее пульмонологи РАН рассказали о проблемах с развитием мозга у подростков, использующих вейпы.