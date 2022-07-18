В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
15 минут назад

В России выявили 4548 случаев коронавируса

Lenta.ruиещё 7

В России за последние сутки выявили 4548 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 494 844. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В России за сутки выявили 4548 случаев заражения covid-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем ранее число выявленных случаев составило 4664.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (926), Петербурге (517) и в Московской области (375). Меньше всего — в Дагестане (1 случай), Карачаево-Черкесии (2 случая), а также в Сахалинской и Смоленской областях (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 575. За этот же период 2 531 человек выздоровел и был выписан из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 911 340.

За сутки умерли 35 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 381 916 человек.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители