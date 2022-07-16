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54 минуты назад

Минздрав предупредил россиян об аналоге женских гормонов в пиве

Майк Габриелян

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн предупредил, что мужчины, пьющие пиво, подвергают себя опасности из-за фитоэстрогенов - веществ, похожих на женские гормоны. Об этом сообщает РБК.

Минздрав предупредил мужчин о неожиданном риске употребления пива
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фитоэстрогены — природные растительные соединения. Они содержатся в хмеле и близки по структуре к женским гормонам (эстрогенам). При длительном употреблении могут менять гормональный фон с мужского на женский. В итоге у мужчин - любителей пива - начинается «ожирение по женскому типу».

Брюн также не рекомендовал пить пиво в жару. Этот напиток не освежает и не восстанавливает водный баланс, а напротив - нарушает терморегуляцию и увеличивает риск теплового удара.

В жаркую погоду нарколог рекомендовал пить негазированную столовую минеральную воду.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной Думы вернутся к рассмотрению законопроекта о возобновлении продажи пива на спортивных стадионах.

Общество,Евгений Брюн,Минздрав РФ,Госдума,
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